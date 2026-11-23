❗️ Дежурный прокурор



В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В Хангаласском районе возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц по факту обнаружения с огнестрельным ранением тела подростка, 2011 г.р., и госпитализации с огнестрельным ранением несовершеннолетнего, 2012 г.р. Подозреваемый, 1979 г.р., ранее судимый уроженец Сунтарского района, покончил с собой.

В г. Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1979 г.р., он госпитализирован от дома по ул. Дежнева с переломом основания черепа и другими травмами.

МВД по региону пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.