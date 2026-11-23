Чудовищная трагедия: Мужчина открыл огонь по детям
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В Хангаласском районе возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц по факту обнаружения с огнестрельным ранением тела подростка, 2011 г.р., и госпитализации с огнестрельным ранением несовершеннолетнего, 2012 г.р. Подозреваемый, 1979 г.р., ранее судимый уроженец Сунтарского района, покончил с собой.
В г. Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1979 г.р., он госпитализирован от дома по ул. Дежнева с переломом основания черепа и другими травмами.
МВД по региону пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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