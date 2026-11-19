Вооруженный караул задержал в Якутске более десяти учеников шестых и седьмых классов, которые незаконно проникли на территорию одной из воинских частей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, задержанные подростки увлекаются сталкерством и диггерством, а также состоят в профильных сообществах в Telegram и TikTok. Как пояснили сами школьники, в мессенджерах с ними связывались неизвестные, которые присылали маршруты для прохода на закрытые объекты. От подростков требовали снимать свои действия на фото и видео, а для преодоления ограждений использовать специальные инструменты, в частности кусачки для перекусывания колючей проволоки.

На данный момент все участники инцидента поставлены на профилактический учет в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД по Республике Саха (Якутия), а их родителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, решается вопрос о направлении этих школьников в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В ведомстве отметили, что эти дети уже попадали в поле зрения полиции из-за участия в провокационных акциях, а при проникновении на режимный объект караул по уставу имел право применить против них огнестрельное оружие.

В свою очередь в ФСБ России напомнили, что воинские части остаются в зоне повышенного внимания украинских спецслужб. В ведомстве подчеркнули, что вербовщики активно пользуются психологической незрелостью подростков из неформальных объединений, которые в силу возраста особенно уязвимы перед внешними манипуляциями.