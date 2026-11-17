В Ленском районе спасатели извлекли тело погибшего водителя из провалившейся под лед машины



Вчера, 16 ноября, в Нюйском наслеге Ленского района произошла трагедия. На реке Лена, в местности Еловая, автомобиль УАЗ под управлением мужчины 1956 года рождения выехал на неокрепший лед и ушел под воду. Транспортное средство было обнаружено очевидцем, однако следов выхода пострадавшего из салона зафиксировано не было.

На место происшествия выехали спасатели Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) и сотрудник ГИМС. В 23:14 спасателям удалось извлечь тело погибшего водителя.

В сложных условиях и при плохой видимости спасатели действовали в соответствии с требованиями безопасности. Извлечение тела осуществлялось штатными спасательными приспособлениями, обеспечивающими надёжную фиксацию, под контролем руководителя работ.

❗️Служба спасения РС (Я) предупреждает: выезд автомобилей на лед в несанкционированных местах — это прямая угроза для жизни. Водителей настоятельно просят воздержаться от подобных поездок до официального открытия ледовых переправ. В ноябре лед на реках Якутии еще не способен выдержать вес тяжелой техники, а выезд на него вне официальных маршрутов категорически запрещен.



