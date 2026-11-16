Служебная овчарка в Якутске нашла пропавшего восьмилетнего мальчика на своем первом задании

Сотрудники полиции в Якутске при помощи служебной собаки разыскали пропавшего восьмилетнего ребенка. Для немецкой овчарки по кличке Имраж этот выезд стал первым успешным боевым заданием, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Вечером 14 ноября в дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница, проживающая на улице Лермонтова. По словам женщины, ее восьмилетний сын ушел днем на прогулку с друзьями и к девяти часам вечера домой не вернулся. Родители пытались самостоятельно обследовать соседние дворы, однако поиски не дали результата.

Ориентировку на школьника незамедлительно передали всем наружным нарядам. На адрес прибыла поисковая группа, куда вошел старший лейтенант полиции, инспектор-кинолог Евгений Бурцев со своим напарником — немецкой овчаркой Имражем.

Собаке дали обнюхать личные вещи ребенка на месте, где его видели в последний раз. Имраж сразу взял запаховый след и уверенно повел полицейских через жилые кварталы. Маршрут привел оперативников к одному из дворов на улице Короленко. Как выяснилось, заигравшийся мальчик зашел в гости к приятелю и задержался там, не предупредив взрослых.

Школьника благополучно доставили домой и передали матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В ведомстве отметили, что Имраж заступил на службу в якутскую полицию лишь в октябре 2026 года, и ночной поиск ребенка стал для молодого пса успешным дебютом в реальной работе.