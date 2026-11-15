В Аппаны украли тушу говядины

В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В г. Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у студента 1 курса путем обмана 100 тыс. рублей при продаже товара через «Интернет».

В с. Аппаны Намского района поступило заявление о краже мяса туши говядины, подозреваемые установлены.

В столице региона пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны за сутки 15 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.