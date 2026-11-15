В Аппаны украли тушу говядины
В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В г. Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у студента 1 курса путем обмана 100 тыс. рублей при продаже товара через «Интернет».
В с. Аппаны Намского района поступило заявление о краже мяса туши говядины, подозреваемые установлены.
В столице региона пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны за сутки 15 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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