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15.11.2026 09:37
чтение: 1 мин
Происшествия

В Аппаны украли тушу говядины

В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры. 

В г. Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у студента 1 курса путем обмана 100 тыс. рублей при продаже товара через «Интернет».

В с. Аппаны Намского района поступило заявление о краже мяса туши говядины, подозреваемые установлены. 

В столице региона пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. 

Задержаны за сутки 15 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: Прокуратура Якутии.

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