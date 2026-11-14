Тува и Якутия: уникальный концерт двух национальных оркестров

13 ноября на арене Сахацирка имени Марфы и Сергея Расторгуевых прошёл уникальный концерт двух национальных оркестров — Национального театра танца Якутии им. Кыыл Уола и оркестра Республики Тува.

Нашим оркестром национальных инструментов руководили дирижеры Анюта Иванова и Заслуженный деятель искусств Якутии Николай Павлов, а Тувинским Анчы Тамдын и Эртине Тумат.

Программа концерта состояла из отдельных национальных композиций, а так же приняли участие народный артист Якутии, солист Государственного театра оперы и балета Якутии им. Суорун Омоллоона Григорий Попов и виртуоз — хомусист мира, Отличник культуры Якутии Дьуруйээнэ, коллектив «Кыл Саха» и непревзойденный мастер Руслан Габышев.

Зрителей восхитили совместные воспроизведения музыкальных произведений двух уникальных оркестров, диалог которых совмещал в себе разговор братских народов, о том, что мы едины, счастливы, приветствовать друг друга.

Мероприятие закончилось круговым танцем Осуохаем так же под совместным исполнением нашего коллектива и гостей.

Афанасий Ноев, министр культуры и духовного развития Якутии:

— Отрадно, что состоялся такой большой праздник музыки, объединение наших народов! Благодарю гостей с Тувинской республики, подарившим нам столь значимый подарок, представив свою национальную культуру! Наша сила в Единстве!

Саргылана Борисова, директор Национального театра танца Якутии им. Сергея Зверева выразила признательность гостям и своему коллективу театра, зрителям и указала, что состоялся уникальный диалог, синтез национальных культур.

Николай Павлов, руководитель оркестра национальных инструментов Национального театра танца Якутии имени Кыыл Уола так же поблагодарил гостей и поделился, что такой совместный концерт был запланирован давно и наконец-то удалось её предотвратить в жизнь, благодаря администрациям якутского Театра Танца и тувинской Филармонии. Сначала подбирали материал, репетировали через Интернет, затем уже в Якутске за несколько дней до концерта.

Дьуруйээнэ, виртуоз — хомусист мира:

— С коллективом Тувинского оркестра и с другими артистами из этой республики давно дружу и сотрудничаю, гастролировали по многим странам мира. Сейчас же коллектив молодой, среди моих друзей — коллег остался музыкант по имени Айдын.

О, прошел шикарный концерт, уникально, что объединились такие прославленные оркестры народных инструментов, впервые событие прошло в Якутске такого характера и масштаба.

Моя песню «Туруйалар» я исполнила со многими оркестрами с Турции, Казахстана, Тувы, рада, что и на родине посчастливилось спеть ее с оркестром.