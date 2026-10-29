«Этно-лаборатория наследия»: представлен культурный код КМНС

На Международной неделе «Народы России» в Якутии представили культурный код коренных малочисленных народов Севера тематической программой «Этно-лаборатория наследия»

Торжественную церемонию отрыл детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии». С приветственным словом выступили:

— М.А. Погодаев, Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я);

— К.В. Роббек, Уполномоченный по правам КМНС РС(Я), президент Ассоциации КМНС;

— Р.Е. Колосова, Заместитель генерального директора Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Свое выступление, как поздравление всем собравшимся, подарила Ефимова Кюннэй-Нолтэк, председатель молодежной общественной организации «Союз молодежи эвенов Якутии».

В ходе этно-лаборатории представители коренных малочисленных народов Севера представили богатое культурное наследие своих народов:

— Ассоциация юкагиров РС(Я) выступила с темой «Обряды: истоки и значения» — спикером стал М.С. Курилов, старейшина, носитель языка, культуры и традиций юкагирского народа;

— Ассоциация чукчей РС(Я) представила тему «Чукотские спортивные состязания — мужская и женская борьба «Тэйкэв» — с докладом выступила Ж.А. Дьячкова, председатель Ассоциации чукчей РС(Я);

— Ассоциация долган РС(Я) осветила тему «Традиционная одежда долган» — спикером стала П.И. Туприна, старший преподаватель кафедры северной филологии ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, член Ассоциации долган РС(Я), отличник образования и культуры РС(Я);

— Ассоциация эвенков РС(Я) представила доклад «Работа ассоциации по возрождению и сохранению культурного наследия эвенкийского народа» — выступила К.К. Петрова, член правления Ассоциации эвенков Р(Я).

Во второй половине дня в Гостином зале состоялась стратегическая сессия «Роль и значение родного языка и культуры в современном обществе» под руководством Е.А. Кривошапкиной, председателя ОО «Союз эвенов РС(Я)», отличника профессионального образования РС(Я).

Параллельно в течение дня проходил смотр участников Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных народов Севера «Легенды Севера» — как в заочном, так и в очном формате. Завершился конкурсный день торжественным награждением победителей. Гран-при заняла Н.П. Захарова, представившая эвенский эпос «Нимкан».

В фойе КМНС с 25 октября по 4 ноября работает выставка члена Союза художников Якутии, представителя юкагирского народа Екатерины Суржаниновой. Здесь же прошли мастер-классы по народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству народов Севера: «Крой и пошив унтов» (С.К. Захарова) и «Подвеска из спила рогов оленя» (Д.Б. Спиридонова).

Мероприятие стало ярким свидетельством сохранения и развития культурного многообразия народов Якутии, преемственности традиций и живого интереса общества к наследию коренных народов Севера.

В рамках Недели «Народы России» состоялся народный проект «Мы – люди Севера»

В Доме дружбы народов» им. А.Е. Кулаковского состоялось знаковое культурное событие — народный проект «Мы – люди Севера». Мероприятие стало частью реализации Недели «Народы России» и подвело итог открытию Кода Севера: «Этно-лаборатория наследия».

Вечер начался с атмосферного и глубокого пролога, который перенес зал в мир северной природы. Перед зрителями развернулась трогательная сцена диалога Дедушки и Внука. Юный герой, пытаясь натянуть лук, получил от старшего мудрый урок: охота — это не забава, а ответственность перед природой и духами тайги. «Взял у природы — верни ей уважением», — этот завет стал лейтмотивом всего вечера. Кульминацией пролога стало торжественное обращение старейшин и выход всех ансамблей в зал для общего флешмоба под зачитывание диктором важных истин о дружбе народов, крепкой, как лед, и о памяти, которая хранит легенды предков.

Концертная программа поразила своим масштабом и разнообразием. На сцену в этот вечер вышли как прославленные коллективы, так и молодые таланты, представляющие культуру коренных малочисленных народов Севера.

Своим искусством зрителей порадовали:

· Юкагирский ансамбль «Колымчанка»;

· Эвенкийские коллективы «Либгерик» и «Гиркилэн», представившие завораживающие номера;

· Образцовый танцевальный коллектив «Бриллианты Якутии»;

· Ансамбль северного танца «Аяврина»;

· Вокальные ансамбли «Индигир» и «Мэргэни», чьи песни объединили души и голоса народа;

· Обладатели Гран-при Всероссийского конкурса «Кочевые» — Эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча»;

· Юкагирские коллективы, этногруппа «Кужуун Шорилэ» и ансамбль «Чайлэдуол» из Нижнеколымского района;

· Фольклорный ансамбль «Икэдэй» и Этно-фольклорный ансамбль «Мялын» с чукотским танцем;

· Ансамбль «Уохтала»;

· Студия мод «Элдэн дизайн», представившая коллекцию Дианы Спиридоновой.

Особый колорит вечеру придали выступления виртуозов-хомусистов, мелодистов и сольных исполнителей: Владимир Индигирский, Илья Курилов, Георгий Слепцов, Артур Семенов, Вячеслав Кемлил, Александр Погодаев, Николай Роббек, Станислав Ильин, Ирина Дускулува, Нюргуша, Амгаяна, Оталан и ведущий Евгений Прокопьев.

В финале программы главные герои пролога — Внук и Дедушка — вновь появились на сцене. Внук, осознав всю глубину мудрости предков, опустил лук, символизируя готовность беречь и чтить традиции. Под древний напев кругового танца «Хэдэ» артисты и зрители объединились в едином порыве.