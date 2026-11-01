В Якутске избран международный женсовет

На Международной неделе «Народы России» в Якутии представили код женщины «Нить поколений» форумом «Сохранение народных традиций в руках Матерей»

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я) и регионального отделения ООГО «Ассамблея народов России» в РС(Я) успешно прошёл III Республиканский форум женщин национально-культурных объединений «Сохранение народных традиций в руках Матерей». Мероприятие объединило женщин — делегатов с активной жизненной позицией, представительниц общественных, национально-культурных и религиозных организаций.

В рамках торжественного открытия интернациональная семейная пара, солисты этно-квартета «Дьол» Елизавета Глаголева и Валерий Сергеев исполнили проникновенную песню о маме «Мин хотугу ийэкэм». Затем с приветственным словом ко всем участницам обратился министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Кириллин Гаврил Витальевич.

Деловая программа форума включала пленарное заседание, в ходе которого прозвучали доклады по актуальным вопросам сохранения культурного наследия и укрепления духовно-нравственных ценностей. Своим опытом поделились:

— И.Е. Стрекаловская, руководитель отдела межнациональных отношений Ресурсного центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Заслуженный работник культуры РС(Я), председатель ОО «Потомки государевых ямщиков»;

— А.А. Бондаренко, Отличник образования РС(Я), Почетный работник сферы образования РФ, Старший воспитатель и педагог дополнительного образования по русской народной культуре Детского сада «Теремок», Член общественной организации «Русская община Якутии»;

— Е.И. Школьникова, педагог-психолог МБДОУ Д/С 27 «Кораблик» и дополнительные группы Д/С «Золотая рыбка», педагог-психолог;

— Н.Г. Агаронян, председатель Детского совета Общественной палаты РС(Я), член молодежной ассамблеи народов Якутии;

— Е.А. Кривошапкина, председатель общественной организации «Союз эвенов РС(Я);

— А.Г. Харсанова, член Совета кыргызской диаспоры.

Модерировала заседание заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заслуженный работник культуры РС(Я) Р.Е. Колосова.

Ключевым событием форума стало создание Женсовета национально-культурных объединений: состоялись выборы членов Комитета женщин, призванного усилить деятельность объединений и активизировать участие детей и молодёжи в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений. В избранный состав комитета вошли: Р.В. Ерофеева, Е.А. Гапон, М.С Яковлева, Л.Р. Сахаутдинова, Е.С. Воронцова, В.В. Курбанова, А.А. Оганнисян, З.С. Давлатова, С.Н. Абдулаева, Е.Т. Васильева, Ж.С. Бальжинимаева, В.П. Сухомясова, Г.М. Бейшимбиева, Е.Д. Монгуш.

В торжественной обстановке прошла церемония награждения делегатов форума благодарственными письмами регионального отделения ООГО «Ассамблея народов России» в РС(Я).

Проведение форума еще раз подчеркнуло значимость межнационального духовного единства, сохранения и распространения национальной культуры разных народов, а также повышение статуса Женщины-Матери как хранительницы традиций, воспитательницы будущих поколений и активной участницы общественной жизни.

На международной Неделе «Народы России» по завершению форума прозвучал межнациональный проект «Народы поют о маме»

Мероприятие собрало исполнителей национальных песен, объединенных общей темой — любовью и благодарностью к матери.

Открыли программу солистки народного ансамбля современного танца «Тетрис» Полина и Ульяна Лавриненко, представив вниманию зрителей хореографическую композицию «Мама». Затем прозвучало выступление исполнительны юкагирского народа Ирины Дускуловой.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы и исполнители, представляющие разные национальные культуры. Народный женский вокальный ансамбль «Сайсаары» под руководством заслуженного работника культуры РС(Я) Светланы Степановой порадовал зрителей проникновенным исполнением. Солистка Образцовой вокальной студии «Сырдык суурээн» Юлия Охлопкова исполнила песню «Ийэкээм» (Мамочка) на якутском языке. Эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча» под руководством Антуанетты Абрамовой представил песню «Моя северная мама» на эвенском языке, что стало ярким свидетельством сохранения традиций коренных народов Севера.

Особое тепло вызвали выступления детского вокального ансамбля «Раздолинки» под руководством отличника культуры РС(Я) Мирославы Пигур исполнили песни «Мама» и «Бабушка — сердце дома», напомнив зрителям о важности семейных ценностей и преемственности поколений.

Программа также поразила зрителей прозвучавшим коллективом С.К. Степановой, Аделя Абдыкадырова исполнила песню о маме на кыргызском языке, выступила талантливая представительница дагестанского народа Арина Суюндюкова, а бурятская красавица Жаргалма Бальжинимаева исполнила песню «Мама» на бурятском языке. Руководитель народного вокального ансамбля «Русь» Вера Помогаева исполнила трогательную песню «Поговори со мною, мама».

Завершил концертную программу артист государственной филармонии Якутии, солист народного ансамбля «Русь», отличник культуры РС (Я) Алексей Солдатов с песней «Мамин сын», которая стала общим голосом сыновей разных национальностей, выражающих благодарность своим матерям.

Сегодня разные народы говорили на одном языке — языке любви к маме в теплой, душевной атмосфере и это подтвердило, что сохранение народных традиций находится в надежных руках Матерей.