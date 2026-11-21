Уже состоялось финальное взвешивание.

Первый день международного турнира памяти Дмитрия Коркина завершился. Завтра, 21 ноября, нас ждут жаркие финальные схватки, где за золото будут бороться сразу пять представителей Якутии.

Главные финалы с участием наших борцов:

До 57 кг: Уникальное противостояние двух воспитанников якутской школы борьбы! В финале сойдутся лидер сборной республики Лев Павлов и выступающий за Беларусь Арыйан Тютрин.

Уникальное противостояние двух воспитанников якутской школы борьбы! В финале сойдутся лидер сборной республики Лев Павлов и выступающий за Беларусь Арыйан Тютрин. До 70 кг: Игорь Матвеев, прошедший турнир без поражений, встретится с мастером спорта международного класса Константином Топшиноевым (Иркутская область).

Игорь Матвеев, прошедший турнир без поражений, встретится с мастером спорта международного класса Константином Топшиноевым (Иркутская область). До 74 кг: Владимир Бояновский поборется с представителем Крыма Анзором Закуевым.

Владимир Бояновский поборется с представителем Крыма Анзором Закуевым. До 125 кг: Никита Хабаров (Момский улус) во второй раз в этом турнире выйдет на ковер против азербайджанца Мухаммаду Гантимирова.

К сожалению, не всем удалось пробиться в решающие поединки. Айсен Потапов уступил Анзору Закуеву (Крым), а Александр Авелов проиграл японцу Аките Мукаиде. Однако наши ребята показали характер и достойную борьбу. Все участники второго дня успешно прошли процедуру взвешивания и готовы к бою.

Расписание на субботу, 21 ноября:

11:00 – 16:00 — Утешительные схватки и бои за 3-е место.

— Утешительные схватки и бои за 3-е место. 17:00 — Торжественное открытие и ГЛАВНЫЕ ФИНАЛЫ за титул чемпиона и призы!

Приходите поддержать наших спортсменов — им очень нужна ваша энергия и голосовая поддержка!

Также сегодня на ковер выйдут юные борцы: уже второй год подряд дети получают шанс выступить на большой арене!