Турнир Коркина-2026: пятеро якутян вышли в финал!
Первый день международного турнира памяти Дмитрия Коркина завершился. Завтра, 21 ноября, нас ждут жаркие финальные схватки, где за золото будут бороться сразу пять представителей Якутии.
Главные финалы с участием наших борцов:
- До 57 кг: Уникальное противостояние двух воспитанников якутской школы борьбы! В финале сойдутся лидер сборной республики Лев Павлов и выступающий за Беларусь Арыйан Тютрин.
- До 70 кг: Игорь Матвеев, прошедший турнир без поражений, встретится с мастером спорта международного класса Константином Топшиноевым (Иркутская область).
- До 74 кг: Владимир Бояновский поборется с представителем Крыма Анзором Закуевым.
- До 125 кг: Никита Хабаров (Момский улус) во второй раз в этом турнире выйдет на ковер против азербайджанца Мухаммаду Гантимирова.
К сожалению, не всем удалось пробиться в решающие поединки. Айсен Потапов уступил Анзору Закуеву (Крым), а Александр Авелов проиграл японцу Аките Мукаиде. Однако наши ребята показали характер и достойную борьбу. Все участники второго дня успешно прошли процедуру взвешивания и готовы к бою.
Расписание на субботу, 21 ноября:
- 11:00 – 16:00 — Утешительные схватки и бои за 3-е место.
- 17:00 — Торжественное открытие и ГЛАВНЫЕ ФИНАЛЫ за титул чемпиона и призы!
Приходите поддержать наших спортсменов — им очень нужна ваша энергия и голосовая поддержка!
Также сегодня на ковер выйдут юные борцы: уже второй год подряд дети получают шанс выступить на большой арене!
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