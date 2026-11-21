Работа над бюджетом Республики Саха (Якутия) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов выходит на финишную прямую. Правительство и народные депутаты продолжают согласование параметров: обсуждение продлится до вторника, а 25–26 ноября в Ил Тумэне состоится пленарное заседание, где бюджет предстоит принять, сообщает Якутия 24

Ключевые параметры бюджета Якутии на 2027 год ко второму чтению представил и.о. министра финансов республики Иван Алексеев.

Так, доходы госказны увеличены на 34,8 млрд рублей и составят 372,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы — 240,08 млрд рублей (+3,8 млрд к первому чтению), безвозмездные поступления — 132,3 млрд рублей (+30,9 млрд). Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирована в объеме 80,07 млрд рублей — на 62% выше первого чтения и на 9,3% больше уровня 2026 года. Расходы увеличатся на ту же сумму — 34,8 млрд рублей — и достигнут 375,15 млрд рублей.

«Бюджет сохраняет социальную направленность. Приоритетами останутся меры социальной поддержки населения и достижение национальных целей развития, определенных президентом страны», — подчеркнул Алексеев. Обсуждение с народными депутатами продлится до вторника. 25–26 ноября в Ил Тумэне состоится пленарное заседание VII созыва, на котором предстоит принять бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.