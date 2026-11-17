В Якутии спасатели обнаружили фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Специалисты ЦЭНКИ совместно со спасателями Республики Саха (Якутия) обнаружили фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной 14 ноября с космодрома Восточный. В настоящее время ведутся работы по их вывозу с территории региона, сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны Якутии.

Пуск ракеты-носителя состоялся в субботу, 14 ноября, в 10:16 по якутскому времени. Районами падения ступеней были определены территории четырех муниципальных образований республики: Алданского, Олекминского, Вилюйского и Верхневилюйского районов.

В рамках обеспечения безопасности населения Вилюйская рабочая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ НИИ-СК) и республиканские спасатели провели аэровизуальное обследование местности. После обнаружения фрагментов специалисты приступили к их сбору и эвакуации для последующей утилизации.

В ведомстве подчеркнули, что все силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в штатном режиме. Главными задачами остаются защита жителей районов падения и оперативная очистка тайги от упавших элементов ракеты.