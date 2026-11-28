Разработки Якутии в области искусственного интеллекта – среди лучших в России! — сообщил глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev

Якутия второй год подряд – в числе лауреатов Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». В этом году наш проект «Децентрализованная система роевого управления беспилотными летательными аппаратами» победил в номинации «Инновационное решение» среди регионов. Всего на премию поступило 627 заявок – на 60% больше, чем в прошлом году. Разработка позволяет беспилотникам и наземным роботам выполнять задачи без связи и GPS: искусственный интеллект планирует их работу, координирует действия и отслеживает результат. Лётные испытания подтвердили, что технологию можно масштабировать.

Ранее Айсен Николаев сообщил, что принял участие в первом российско-казахстанском диалоге по искусственному интеллекту на международной конференции AI Journey – 2026. Под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко представители министерств и регионов двух стран обменялись опытом внедрения ИИ в государственном управлении, здравоохранении, финансах, образовании и других сферах. Со стороны Якутии представил результаты и дальнейшие задачи системного внедрения ИИ: подготовку специалистов, поддержку разработчиков, применение технологий в экономике и социальной сфере, развитие сервисов на якутском языке.

Также глава Якутии посетил интерактивный стенд регионов на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. В этом году Якутия представила 14 проектов – больше, чем любой другой регион России. В прошлом году их было 11. Наши команды создают решения для государственного управления, здравоохранения, культуры и образования. Среди разработок – цифровой помощник «Айта», который принимает обращения жителей на русском и якутском языках, и система СОВА для сверки лабораторных показателей пациентов с клиническими рекомендациями Минздрава России. Юридический ассистент «Обращайся» помогает государственным и муниципальным служащим находить правовую информацию и получать ответы на профессиональные вопросы. Платформа для библиотек на базе GigaChat готовит записи для электронных каталогов и находит материалы для сохранения в веб-архиве. Представлены также инструменты для работы с документами, закупками и перевода официальных текстов.

Что предложил Айсен Николаев представителям 46 стран на форуме в Москве