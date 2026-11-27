Кажется просто, но решают не все: исправьте пример 92 + 26 = 88 всего одной спичкой

Головоломка со спичками, которая взорвёт мозг: найдите ошибку в примере 92 + 26 = 88

Чувствуете, что голова к середине дня (или недели) начинает работать на автопилоте? Самое время сделать паузу, налить себе чашечку чая и устроить небольшую, но бодрящую фитнес-тренировку для мозга! И лучше всего для этого подходят старые добрые головоломки со спичками.

Сегодня у нас на столе кое-что новенькое — не затертая до дыр задачка из советских журналов, а свежий ребус. Эту головоломку специально для любителей поломать голову разработал Денис Долганов, автор издания SakhaLife.

Итак, посмотрите на условие. Перед вами выложен спичечный пример:

92 + 26 = 88

Очевидно, что математика тут дала сбой, ведь 92 плюс 26 — это 118, но никак не 88. Ваша задача проста, но только на первый взгляд: переложите всего одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Ломать спички или просто убирать их в сторону, чур, нельзя!

Не спешите сразу крутить страницу вниз, чтобы подсмотреть ответ! Дайте своим «серым клеточкам» шанс проявить себя.

Засекайте время и пробуйте!

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Готовы сверить ответы?

Если вы нашли решение сами — браво, вашей внимательности и логике можно только позавидовать! А если задачка не поддалась, не расстраивайтесь, ларчик открывался довольно просто.

На самом деле, трогать знак плюса или число 88 вообще не нужно. Весь секрет кроется в самом начале примера — в числе 92.

Чтобы исправить уравнение, нам нужно поработать с девяткой. Забираем у цифры 9 одну спичку (правую верхнюю) и перекладываем ее к этой же цифре вниз (слева). Легким движением руки наша девятка превращается в шестерку!

Смотрите, какая красота получается в итоге:

62 + 26 = 88

Теперь всё сходится идеально!

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