Тест на логику: Переставьте одну спичку и исправьте пример 92 + 26 = 88
Головоломка со спичками, которая взорвёт мозг: найдите ошибку в примере 92 + 26 = 88
Чувствуете, что голова к середине дня (или недели) начинает работать на автопилоте? Самое время сделать паузу, налить себе чашечку чая и устроить небольшую, но бодрящую фитнес-тренировку для мозга! И лучше всего для этого подходят старые добрые головоломки со спичками.
Сегодня у нас на столе кое-что новенькое — не затертая до дыр задачка из советских журналов, а свежий ребус. Эту головоломку специально для любителей поломать голову разработал Денис Долганов, автор издания SakhaLife.
Итак, посмотрите на условие. Перед вами выложен спичечный пример:
92 + 26 = 88
Очевидно, что математика тут дала сбой, ведь 92 плюс 26 — это 118, но никак не 88. Ваша задача проста, но только на первый взгляд: переложите всего одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Ломать спички или просто убирать их в сторону, чур, нельзя!
Не спешите сразу крутить страницу вниз, чтобы подсмотреть ответ! Дайте своим «серым клеточкам» шанс проявить себя.
Засекайте время и пробуйте!
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Готовы сверить ответы?
Если вы нашли решение сами — браво, вашей внимательности и логике можно только позавидовать! А если задачка не поддалась, не расстраивайтесь, ларчик открывался довольно просто.
На самом деле, трогать знак плюса или число 88 вообще не нужно. Весь секрет кроется в самом начале примера — в числе 92.
Чтобы исправить уравнение, нам нужно поработать с девяткой. Забираем у цифры 9 одну спичку (правую верхнюю) и перекладываем ее к этой же цифре вниз (слева). Легким движением руки наша девятка превращается в шестерку!
Смотрите, какая красота получается в итоге:
62 + 26 = 88
Теперь всё сходится идеально!
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