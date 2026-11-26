Ушел из жизни легенда Якутии
Об уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Якутии Кирилла Егоровича Павлова сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX глава республики Айсен Николаев:
С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Кирилла Егоровича Павлова – ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Якутии. Ещё в июне этого года мы отмечали его 100-летний юбилей. Хорошо знал Кирилла Егоровича, всегда восхищался его жизнелюбием, удивительной энергией и душевной теплотой.
В день своего восемнадцатилетия Кирилл Егорович был призван в Красную армию, в 1945 году участвовал в разгроме Квантунской армии. Вернувшись домой, посвятил свою жизнь развитию родной Якутии. Семнадцать лет возглавлял Вилюйский райисполком, трижды избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Особой заслугой Кирилла Егоровича стал многолетний труд над книгой-мемориалом «Память». В её десяти томах увековечены имена десятков тысяч наших земляков – фронтовиков и тружеников тыла. Он сохранил для будущих поколений память о судьбах людей, с которыми разделил испытания военных лет.
Кирилл Егорович часто говорил, что мама научила его быть честным и по-доброму относиться к людям. Следуя этим простым и глубоким жизненным принципам, он прожил целый век. Его уход – большая утрата для всей Якутии. Выражаю глубокие соболезнования детям, внукам и правнукам Кирилла Егоровича, всем его родным и близким. Низкий поклон за ратный подвиг, за самоотверженный труд, за всё, что он сделал для родной республики.
Светлая и вечная память Кириллу Егоровичу Павлову.
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Уважаемая большая достойная семья Павловых, Александра и Галины! Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из нашей бренной жизни Вашего любимого ПАПЫ, Павлова Кирилла Егоровича, самого уважаемого признанного и уважаемого народом старейшины — якутянина, нашего соседа по даче. Хоть близко не общались, его проживание по-соседству и таким образом присутствие в нашей жизни каким-то образом влияло на наше настроение, вселяло лично во мне чувство какой-то тихой защищённости от всего дурного. Вот так с течением времени мы постепенно теряем лучших, сильных, надёжных. Хоть мы с вашей семьёй не общаемся, мы чувствуем вас рядом всегда, в виде какой-то опоры, знаем, что у Кирилла Егоровича дети, не могут быть дурно воспитаны, значит, он и на нас влиял самым добрым от образом. Пусть родная земля и природа примут Кирилла Егоровича с добром и теплом, пусть он успокоится и уснет крепко на родной земле, с честью человека, исполнившего свой мужской и гражданский долг перед многочисленной родней и государством. Кириллу Егоровичу жалеть о чём-то и краснеть за что -то нет причин. Спите спокойно, дорогой Кирилл Егорович! Земля родная пухом примет Вас🙏🙏🙏