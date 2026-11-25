24-летняя жительница Якутска, мать троих малолетних детей, пропавшая два месяца назад, благополучно вышла на связь с родственниками. Об этом изданию News14.ru сообщила мать девушки.

Поиски молодой женщины продолжались с 23 сентября — в тот день она ушла из дома в столице республики и перестала отвечать на звонки. Дома ее возвращения ждали трое детей: старшему ребенку пять лет, среднему — четыре года, а младшему исполнилось семь месяцев. Чтобы разыскать пропавшую, семья привлекала добровольцев, обращалась за помощью в распространении информации к местным блогерам и даже прибегала к помощи шаманов.

По словам матери, сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, с ней все в порядке. Где именно она находилась на протяжении двух месяцев, родственники пока не уточняют.