Кто займет пост председателя счетной палаты: Решит тайное голосование
Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) включили кандидатуру Алены Федоровой в бюллетень для тайного голосования по вопросу назначения на должность председателя региональной Счетной палаты. Соответствующее решение принято в ходе XXI очередного пленарного заседания парламента, сообщили в пресс-службе Ил Тумэна.
Кандидатуру действующего руководителя контрольного органа на рассмотрение парламентариев внес глава Якутии Айсен Николаев. После обсуждения народные депутаты поддержали вынесение ее фамилии в список для закрытой процедуры голосования.
Алена Федорова возглавляет Счетную палату республики с 2021 года. Выступая перед депутатским корпусом, она обозначила ключевые приоритеты работы ведомства на предстоящую пятилетку. Среди главных задач она выделила повышение эффективности расходования бюджетных средств региона и дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия с парламентом республики.
Обновление информации:
Ил Тумэн согласовал кандидатуру Алены Федоровой на должность председателя Счетной палаты Якутии на второй срок
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