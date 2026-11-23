Рассматривая фото мемориала Коркина, прошедшего в минувшие выходные, поневоле обратишь внимание на унылый вид министра спорта Якутии Леонида Спиридонова. Наверно, он предпочел бы совсем не приходить на это мероприятие в ЦСП «Триумф», которым руководит Михаил Пахомов, которого Минспорт всячески пытается уволить уже продолжительное время. Надо полагать, некомфортно этим спортивным руководителям публично быть в поле друг друга.

Но событие международное, присутствовали высокие гости, а также председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, зампред правительства Сергей Местников, и профильному министру по статусу полагалось там быть.

Рассмотрим, как себя чувствовали министр Спиридонов и директор Пахомов, с кем общались на мемориале Коркина.

Министр Спиридонов сидит с замкнутым видом, в закрытой позе, что говорит о его неуверенности. Со скучающим видом он сидит рядом с Варварой Афанасьевной Ивановой, супругой серебряного призера Олимпийских игр 1976 года Александра Николаевича Иванова.

Отметим, что Александр Николаевич сам тоже был на этом мероприятии, но предпочел тусить в более оживленных местах, чем скучать рядом с министром.

С другой стороны министра сидит Василий Николаевич Гоголев (крайний справа), заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе.

А что же директор Пахомов? Обратим внимание, что главный звездный гость мемориала Коркина — Хаджимурат Гацалов, олимпийский чемпион Афин-2004, пятикратный чемпион мира, главный тренер сборной России по вольной борьбе, сидит между Виктором Лебедевым, депутатом Ил Тумэна, генеральным директором «Саханефтегазсбыт», в прошлом членом сборной России по вольной борьбе, двукратным чемпионом мира, и Пахомовым. Они оживленно разговаривают, что-то заинтересованно обсуждают.

Далее за Пахомовым в этом же ряду сидят члены тренерского штаба сборной России по вольной борьбе.

В общем, вот где главная тусовка!

Создается впечатление, что министр Спиридонов, несмотря на то, что он тоже вольник, так и не стал своим в кругу российских борцов и тренеров. Он как чужой на этом празднике спорта и борьбы.

Леонид Спиридонов выглядел куда как веселее две недели назад в Астане, где он оскандалился, назвав своим казахстанского борца и публично пожелав ему победы над российским атлетом. Тем более, что Спиридонов много лет выступал за сборную Казахстана и никогда — за Россию. Ведь конкуренция в сборную нашей страны всегда очень высокая, в нее попадают только лучшие из лучших.

Но еще интереснее, если поднять фото прошлогоднего мемориала Коркина. Вы не поверите! Но и в прошлом году министр Спиридонов сидел в компании все той же Варвары Афанасьевны, супруги Александра Николаевича. А все самое интересное происходило в другом месте…

Директор Пахомов на прошлогодних фото держит за руку Александру Коркину, вдову легендарного якутского тренера Дмитрия Петровича Коркина, имени которого и проходит мемориал. Свой 90-летний юбилей она отметила в апреле 2026-го.

Вот какие важные нюансы можно рассмотреть на протокольных фото. Смотрите, кто где сидит, с кем общается, и многое станет ясно, кто есть кто, каков его истинный вес в профессиональных кругах, вне зависимости от официального кресла…

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