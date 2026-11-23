Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел заседание Президиума, в ходе которого была утверждена повестка 31-го очередного заседания сессии. На предстоящем заседании депутаты рассмотрят 15 вопросов. Центральными темами станут рассмотрение проекта городского бюджета на 2027 год и принятие новой редакции Устава городского округа «город Якутск».

Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов предварительно рассмотрен всеми 11 постоянными комиссиями Якутской городской Думы. Депутаты изучили основные параметры документа, приоритеты финансирования и предусмотренные расходы по курируемым муниципальным программам.

Еще один ключевой вопрос повестки — новая редакция Устава Якутска. Как отметил Альберт Семенов, работа над документом продолжалась в течение всего года. Для его подготовки была создана специальная комиссия, в которую вошли депутаты всех представленных в городской Думе политических партий.

«Совместно с Окружной администрацией мы детально проработали положения Устава», — подчеркнул председатель Думы.

В процессе подготовки рассматривались предложения и замечания депутатов, уточнялись положения, регулирующие организацию местного самоуправления и взаимодействие органов муниципальной власти. Документ прошел процедуру публичных слушаний и имеет все необходимые правовые заключения.

«Теперь предстоит представить итоговый документ депутатскому корпусу и обсудить его на заседании сессии», — сообщил Альберт Семенов.

Таким образом, на предстоящей сессии депутатам предстоит подвести итог продолжительной совместной работы над главным муниципальным правовым документом города и рассмотреть его новую редакцию.

Кроме того, в повестку включены вопросы внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, установки памятников и памятных знаков, а также наградные вопросы.

31-е очередное заседание сессии Якутской городской Думы состоится 26 ноября 2026 года.