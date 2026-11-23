Газовик, кузнец — хранитель огня и традиций

В национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» работают люди с разными, порой необычными интересами. Коллекционеры значков, косплееры, художники, спортсмены. Есть среди них и кузнец. Күн Дьөһөгөй Үрдүк Өрөгөй Өрө Көр, слесарь ЭРГО аварийно-диспетчерской службы Горного ЭГУ, в свободное время встает к наковальне. Он рассказал, как один мастер-класс изменил его жизнь и почему в якутском ноже важна не только сталь, но и смысл, который вкладывает мастер.

Иногда судьба делает поворот из-за одного звонка. В 2024 году в село Бердигестях приехал кузнец из Верхневилюйского улуса, народный мастер Суор Уус, чтобы провести мастер-класс по изготовлению батыйа. Күн Дьөһөгөй тогда работал слесарем, и объем работ не позволял ему отпроситься.

«В тот день, когда я собирался домой, позвонила супруга и поддержала меня, сказав, что надо идти и исполнить свое желание. После работы я пошел на этот мастер-класс, и с этого все началось», — вспоминает он.

С тех пор кузнечное дело стало не просто увлечением, а вторым ремеслом, в котором есть место и традициям предков, и современному искусству. Любовь к якутской культуре герой впитал с детства.

«Кузнечное дело мне нравилось с детства, но тогда у меня были другие интересы. Я был ведущим, пел, в общем, был частью народной эстрады, серьезно увлекался конными скачками. Сам я вырос в семье с традиционной якутской культурой и сейчас сам в своей семье придерживаюсь этих ценностей. Поэтому для меня якутский нож для якутянина создается не только как предмет бытового использования. У него ещё есть сакральный смысл, он выступает как оберег», — рассказывает Күн Дьөһөгөй Үрдүк Өрөгөй Өрө Көр.

Эту связь создают его корни. В роду его матери был дедушка по имени Хотохоон, который строил местную церковь в Верхневилюйске и сам выплавил купол. Отсюда и пошел род Хотохооновых. В роду также есть и мастера по дереву, которые делают чорооны. Первый нож он помнит очень хорошо.

«Был очень доволен. Делал его под наставлением наставника, поэтому он получился очень крепким. Этот нож уехал воину-якутянину на СВО как оберег», — рассказывает кузнец.

Кстати, огромную роль в его становлении сыграл наставник Петр Афанасьев. Семья поддержала увлечение. Строительство собственной мастерской он закончил недавно, построил её по соцконтракту, а наковальню купил у верхневилюйских мастеров. Иногда ездит к друзьям и коллегам по цеху и работает там. При этом работа в газовой компании и ковка для него не разные сферы деятельности, а две стороны одной ответственности.

«Кузнечное дело и работа в «Сахатранснефтегазе» — абсолютно разные сферы. Но есть одна схожесть — это ответственность. Мне нравится моя работа, и так же я ценю работу с металлом», — отмечает Күн Дьөһөгөй.

Сейчас он в группе аварийно-диспетчерской службы, работает по сменам, поэтому после работы может свободно выйти в свою кузню. Коллеги поддерживают увлечение. Бывает, просят что-то отремонтировать, подточить ножи, выпрямить или подточить трехгранную пешню.

«Кузнец — это не только тот человек, который создает что-то новое, но и работает с тем, что уже создано», — подчеркивает он.

В философии мастера якутский нож — предмет глубоко личный, и у него есть сакральный смысл. В традиционном мировоззрении саха нож считается надежным защитником от злых духов и физических опасностей.

«Считаю, что каждый уже выкованный якутский нож имеет своего собственного владельца и именно попадет к нему или создается под него. Если человек правильно им пользуется, он уже выступает в роли мощного оберега. Особое значение имеет материал. Если нож выкован из «болго» (крица), в отличие от привозного металла, он будет более духовно сильным, потому что в нем будет заложена вся история и культура народа саха. Каждый нож создается и точится под нужды человека. То есть для рыбы другой нож, для разделки мяса — другой и другая заточка. И каждый мастер создает ножи по-своему, у всех свой индивидуальный почерк, стиль, школа ковки», — делится наш герой.

Работа с металлом всегда была кропотливым процессом, потому что это ремесло требует уникального сочетания физической выносливости, глубоких технических знаний, художественного вкуса и огромного терпения.

«Например, когда я кую нож из Х12МФ, могу одновременно создать три ножа за три дня. А когда куешь его из болго, то сначала летом собираешь руду, переплавляешь, затем куешь, можешь делать это месяц, даже полгода. Это очень кропотливая работа. Важно понимать, что у каждого металла своя методика температуры нагрева, и нож создавать всегда сложнее, чем другие металлические изделия», — отмечает Күн Дьөһөгөй.

На международной выставке «Клинок — традиции и современность» в Москве якутские мастера выступили триумфально. Республику представили больше 36 кузнецов. Николай Костромин из Мегино-Кангаласского района занял первое место и поставил новый рекорд. В соревновании «Заруба» он прошел все испытания за 15 секунд и обошел 20 соперников. Это лучшее время за всю историю выставки, а проходит она уже в 53-й раз. Павильон Якутии был оформлен в стиле урасы.

«Якутский нож — это уже бренд, очень популярный среди ценителей и простых покупателей. Наш нож, изготовленный из болго, удивил многих на выставке, а другие кузнецы делились идеями и опытом», — говорит он.

После выставки у нашего коллеги количество заказов увеличилось, но для мастера важно не превратить ремесло в чистый бизнес.

«Если ковка приносит деньги, я должен кармически их вернуть. Например, когда производится сбор гуманитарной помощи для воинов-якутян, я безвозмездно передаю свои работы с благими намерениями и пожеланиями, чтобы они выступали в качестве оберега. Также их получают друзья и люди, кто помогает и поддерживает. Нельзя относиться к своим работам с мыслью «деньги-деньги»», — рассказывает наш герой.

Работы мастера уже не раз выставлялись на республиканской выставке-ярмарке «Якутия мастеровая» в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, там были представлены его ножницы и колькольчик, которые вошли в номинацию.

«Рано или поздно мои работы дойдут до кого-нибудь знаменитого — все впереди. Также хочу попробовать свои силы в более кропотливых, тонких и сложных работах, мне это очень интересно. Но если говорить о главном уроке, который преподала мне кузница, — это понимание якутских кузнечных традиций, того, как происходит традиционная ковка, а ещё терпение и выдержка. Очень многое зависит от того, какой ты человек и какая у тебя философия. Такие будут у тебя и работы», — подводит итог мастер.