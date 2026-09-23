Лучший сварщик «Сахатранснефтегаза» представляет Якутию на федеральном конкурсе «Лучший по профессии»

В Перми проходит федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». За высокое звание борются 58 мастеров из более чем пятидесяти регионов России. От Республики Саха (Якутия) в соревнованиях участвует победитель регионального этапа, электрогазосварщик строительного участка Управления газораспределительных сетей национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Николай Николаевич Андросов. Вместе с ним в качестве помощи и поддержки на конкурс поехал главный сварщик Управления газораспределительных сетей Евгений Валерьевич Сидоров.

Николай Андросов работает в компании «Сахатранснефтегаз» с 2019 года. Свою трудовую карьеру он начинал электрогазосварщиком 4 разряда в Строительно-монтажном управлении, а в 2023 году перешел в Управление газораспределительных сетей. За годы работы он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, ответственно подходящий к выполнению производственных задач.

Генеральный директор компании Алексей Колодезников в своем канале в МАКС поддержал Николай Андросова, отметив, что компания гордится им.

«Мы гордимся тем, что наш коллега представляет Якутию на конкурсе федерального уровня. Это признание его профессионализма и результат системной работы компании по повышению и подготовке кадров. Уверен, что Николай Николаевич достойно выступит и покажет высокий уровень якутской школы сварки», — написал Алексей Засимович.

Конкурсные испытания проходят на базе Пермского политехнического колледжа имени Н. Г. Славянова. Сегодня начинается практическое испытание — за три часа методом дуговой сварки участникам предстоит изготовить деталь в точном соответствии с чертежом. А ещё для участников пройдут мастер-классы, деловые игры и конференции от партнёров конкурса. Своими ожиданиями поделился Николай Андросов.

«Я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне как на представителе нашей республики и компании. В Пермь я приехал не только показать свой уровень, но и перенять опыт коллег из других регионов. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы достойно представить родную Якутию и «Сахатранснефтегаз»», — сказал Николай Николаевич.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и Федерального проекта «Человек труда».

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