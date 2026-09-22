Решите пример

Математический челлендж: 22 + 22 : 22 × (22 + 22)

В этом примере используется только число 22, но одинаковые числа не гарантируют лёгкого решения. Математический челлендж: 22 + 22 : 22 × (22 + 22) показывает, что достаточно перепутать порядок действий — и результат окажется другим.

Попробуйте вычислить:

22 + 22 : 22 × (22 + 22) = ?

Не торопитесь и обойдитесь без калькулятора. Что нужно сделать сначала: сложить, разделить или умножить?

Когда получите ответ, переходите к разбору.

Решаем по шагам

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках

Действие в скобках выполняется первым:

22 + 22 = 44.

Теперь выражение выглядит так:

22 + 22 : 22 × 44.

Шаг 2. Выполняем деление и умножение

У этих действий одинаковый приоритет. Поэтому выполняем их в порядке записи — слева направо.

Сначала делим:

22 : 22 = 1.

Затем умножаем:

1 × 44 = 44.

Шаг 3. Складываем

Осталось прибавить первое число:

22 + 44 = 66.

Где можно ошибиться?

Главная ловушка — начать с умножения 22 × 44 после раскрытия скобок. В данном выражении перед умножением стоит деление, поэтому именно его нужно выполнить раньше.

Другая возможная ошибка — сложить первые два числа 22. Но сложение вне скобок выполняется только после деления и умножения.

Чтобы не запутаться, достаточно помнить порядок действий:

Сначала — действия в скобках.

Затем — умножение и деление слева направо.

В конце — сложение и вычитание слева направо.

Правильный ответ: 66. У вас получилось так же?

Кстати

Вычисления в уме — полезная практика для развития математических навыков. В программе Министерства образования Великобритании подчёркивается, что регулярные упражнения помогают школьникам быстрее и точнее применять знания, а калькулятор не должен заменять уверенное владение устным и письменным счётом.