Математический челлендж: 22 + 22 : 22 × (22 + 22) = ?
В этом примере используется только число 22, но одинаковые числа не гарантируют лёгкого решения. Математический челлендж: 22 + 22 : 22 × (22 + 22) показывает, что достаточно перепутать порядок действий — и результат окажется другим.
Попробуйте вычислить:
22 + 22 : 22 × (22 + 22) = ?
Не торопитесь и обойдитесь без калькулятора. Что нужно сделать сначала: сложить, разделить или умножить?
Когда получите ответ, переходите к разбору.
Решаем по шагам
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках
Действие в скобках выполняется первым:
22 + 22 = 44.
Теперь выражение выглядит так:
22 + 22 : 22 × 44.
Шаг 2. Выполняем деление и умножение
У этих действий одинаковый приоритет. Поэтому выполняем их в порядке записи — слева направо.
Сначала делим:
22 : 22 = 1.
Затем умножаем:
1 × 44 = 44.
Шаг 3. Складываем
Осталось прибавить первое число:
22 + 44 = 66.
Где можно ошибиться?
Главная ловушка — начать с умножения 22 × 44 после раскрытия скобок. В данном выражении перед умножением стоит деление, поэтому именно его нужно выполнить раньше.
Другая возможная ошибка — сложить первые два числа 22. Но сложение вне скобок выполняется только после деления и умножения.
Чтобы не запутаться, достаточно помнить порядок действий:
- Сначала — действия в скобках.
- Затем — умножение и деление слева направо.
- В конце — сложение и вычитание слева направо.
Правильный ответ: 66. У вас получилось так же?
Кстати
Вычисления в уме — полезная практика для развития математических навыков. В программе Министерства образования Великобритании подчёркивается, что регулярные упражнения помогают школьникам быстрее и точнее применять знания, а калькулятор не должен заменять уверенное владение устным и письменным счётом.
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