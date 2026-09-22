Неожиданный поворот: Егор Кардашевский покинул свой пост

В АО «Теплоэнергия» сменится руководитель. Предприятие возглавит Владислав Созонов

Как стало известно «Эхо столицы», Егор Кардашевский покинул пост директора АО «Теплоэнергия», обеспечивающего теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий Якутска.

Кардашевский возглавил предприятие летом текущего года после возвращения из зоны СВО. Ранее работал в «Якутскэнерго», ГУП «ЖКХ РС(Я)», МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Якутска, а также заместителем главы Якутска по вопросам городского хозяйства.

По информации редакции, новым директором АО «Теплоэнергия» станет Владислав Созонов.

Владислав Созонов родился в 1984 году. В 2007 году окончил юридический факультет ЯГУ им М.К. Аммосова.

Работал помощником прокурора Якутска, в МРИ ФНС №5 г. Якутска, УФССП по РС(Я), управлении Федерального казначейства по РС(Я), начальником управы Автодорожного округа, возглавлял ООО «Якутскэкосети», ООО «Чистая Арктика». Выдвигался на пост мэра Якутска, но уступил Дмитрию Садовникову.

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