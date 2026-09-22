22.09.2026 11:52
чтение: 1 мин
Лекция о главном летнем феномене в нашей стране.
Приглашаем всех, кто интересуется историей, на лекцию об уникальной эпохе советских дач.
Когда: 25 сентября 2026 г. в 16:00.
Лектор: к.и.н., доцент исторического факультета СВФУ Наталья Николаевна Радченко.
В конце устроим ламповые разговоры-воспоминания. Приносите старые семейные фотоальбомы (можно в смартфонах, на флешках ) и делитесь своими историями!
Рекомендуемый возраст: 16+
Вход — 200 рублей. Для пенсионеров и студентов — 100 руб.
Приятное дополнение: Осмотр новой выставки «Якутск по фотоматериалам генеральных планов города» из фондов муниципального архива.
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Источник: Музей истории города Якутска
Фото: Музей истории города Якутска
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