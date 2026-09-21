Федот Тумусов покидает Госдуму впервые за 19 лет

Политик поздравил с победой Петра Шамаева. Справедливоросс Федот Тумусов проиграл выборы в Госдуму по Якутскому одномандатному округу — и покидает ряды нижней палаты российского парламента, в которой непрерывно работал с 2007 года.

Напомним, на этих выборах политик не вошел в общефедеральную часть списка партии «Справедливая Россия — За правду» и баллотировался только по одномандатному округу. Он набрал 53 611 голосов избирателей, уступив победу представителю «Единой России» Петру Шамаеву, за которого проголосовали 117 680 человек.

Федот Тумусов прокомментировал итоги выборов в коротком видео, опубликованном в его канале.

«Выборы закончились, итоги подведены. Поздравляю Петра Виталиевича Шамаева, желаю успехов и удачи. Выражаю огромную благодарность тем, кто принимал реально [участие] в голосовании. Особая благодарность тем, кто отдал голос за Тумусова. Будем дальше работать на благо всех якутян, на благо нашей любимой, родной Республики Саха (Якутия)», — сказал он.

«Эхо столицы» связалось с политиком, чтобы узнать о его дальнейших планах, на что он ответил, что больше комментариев пока не будет.

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