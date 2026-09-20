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21.09.2026 04:28
чтение: 1 мин
Политика
#Якутия

Определилась пятерка лидеров на выборах депутатов Госдумы

Определилась пятерка лидеров на выборах депутатов Госдумы

По предварительным данным, после обработки 97,3% протоколов по Якутскому одномандатному избирательному округу №29 лидирует

Петр Виталиевич Шамаев — 37,31% голосов избирателей;

На второй строчке Тумусов Федот Семенович — 17,1%;

Заморщикова Нюргуяна Юрьевна — 14,84%;

Васильев Айан Ильич — 12,47%;

Ноговицын Анатолий Григорьевич — 6,39%.

По федеральному избирательному округу на территории республики обработано 92,3 % протоколов.

ВПП «Единая Россия» — 43,35%;  

КПРФ — 25,52%;

«Новые люди» — 11,21%;

«Справедливая Россия» — 7,35%;

ЛДПР — 5,74%.

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Источник: ЦИК Якутии
Фото: ЦИК Якутии

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