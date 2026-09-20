Определилась пятерка лидеров на выборах депутатов Госдумы
Определилась пятерка лидеров на выборах депутатов Госдумы
По предварительным данным, после обработки 97,3% протоколов по Якутскому одномандатному избирательному округу №29 лидирует
Петр Виталиевич Шамаев — 37,31% голосов избирателей;
На второй строчке Тумусов Федот Семенович — 17,1%;
Заморщикова Нюргуяна Юрьевна — 14,84%;
Васильев Айан Ильич — 12,47%;
Ноговицын Анатолий Григорьевич — 6,39%.
По федеральному избирательному округу на территории республики обработано 92,3 % протоколов.
ВПП «Единая Россия» — 43,35%;
КПРФ — 25,52%;
«Новые люди» — 11,21%;
«Справедливая Россия» — 7,35%;
ЛДПР — 5,74%.
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