Ежедневный гороскоп на понедельник 21 сентября 2026

Гороскоп на 21 сентября 2026 года расскажет, кому день подарит неожиданные возможности, кого порадует общение и в какие часы лучше отложить покупки и важные решения.

гороскоп на 21 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 21 сентября 2026: 10, 11 лунный день. Растущая Луна.

С 17:00 до 20:45 по московскому времени воздержитесь от покупок, кроме продуктов и топлива, а также от принятия важных решений. После этого Луна перейдёт из Козерога в Водолей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С самого утра вы в центре внимания — окружающие вас замечают. День обещает быть энергичным и благоприятным для общения с партнёром, супругом и детьми. Разговоры об искусстве, отпуске и совместных развлечениях будут интересными и подарят немало оригинальных идей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День в целом позитивный: сил и энтузиазма хватит, чтобы многое успеть. Однако начальство, родители, влиятельные люди или представители правоохранительных органов могут преподнести сюрприз. Кто-то из них способен сказать или сделать то, чего вы совсем не ожидаете. Не теряйте бдительности!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданные возможности для путешествий, а также перспективы в издательском деле, СМИ, медицине, юриспруденции и высшем образовании могут оказаться очень кстати. Сегодня вы полны творческих идей! Искусство, спорт и занятия с детьми тоже обещают яркие впечатления и увлекательные приключения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте готовы к компромиссам: сегодня умение договариваться может оказаться особенно важным. Перепроверьте банковские данные и всё, что связано с совместным имуществом и наследством, — здесь возможны неожиданности. К счастью, семейные разговоры пройдут в доброжелательной обстановке и помогут почувствовать поддержку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы особенно убедительны в общении и своим примером демонстрируете силу позитивного мышления. Смело стройте масштабные планы — в том числе о покупке красивых вещей для дома и приёме гостей. При этом супруг, партнёр или близкий друг может вас удивить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День благоприятен для финансовых переговоров. Прислушайтесь к своим идеям о заработке. Однако во время покупок может возникнуть соблазн потратить больше, чем вы планировали, поэтому сохраняйте чеки. Неожиданности также возможны в вопросах работы, здоровья или ухода за домашним питомцем. Будьте внимательны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке образует благоприятный аспект с Юпитером, планетой удачи. Это располагает к радости, дружелюбию и участию в коллективных делах. Возможно, вам захочется позаботиться о благополучии других. Родителям стоит внимательнее присматривать за детьми: сегодня им особенно пригодится осторожность. Планы встреч и развлечений могут неожиданно измениться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейный разговор или эмоциональная реакция кого-то из близких, вероятно женщины, может застать вас врасплох. Проявите такт. Вместе с тем вам могут сообщить приятную новость, которая прежде оставалась в тайне. Не исключено, что вы найдёте способ укрепить свою репутацию и произвести хорошее впечатление на окружающих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте внимательны к своим словам и действиям: сегодня небольшая неосторожность может обернуться неприятностью. При этом общение с друзьями, коллективами и организациями обещает быть позитивным и плодотворным. Молодые люди охотно откликнутся на ваши вдохновляющие идеи. Вы умеете произвести впечатление!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за деньгами и личными вещами: неожиданное событие может затронуть ваши финансы или имущество. Примите меры против потери, кражи или повреждения вещей. В то же время ваши дальновидные идеи впечатлят начальство, родителей и влиятельных людей. Сегодня вы мыслите ясно, быстро и легко видите общую картину.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваши чувства особенно сильны. Что-то неожиданное может нарушить привычный распорядок. При этом новости, связанные с политикой, медициной, юриспруденцией или высшим образованием, способны вас обнадёжить. А может быть, появится возможность отправиться в путешествие? Так или иначе, найдётся повод воспрянуть духом!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День благоприятен для финансовых обсуждений, особенно если речь идёт о совместном имуществе, наследстве, налогах, долгах или страховании. Обстоятельства могут сложиться в вашу пользу. У некоторых вероятна рабочая поездка. Происходящее, скорее всего, поможет улучшить условия труда или повысит шансы найти более подходящую работу. Есть чему порадоваться!

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился писатель Стивен Кинг (1947) и актриса Ольга Остроумова (1947).

Вы — творческий человек с оригинальным мышлением и склонностью к новаторству. Вас привлекают новые впечатления и необычный опыт. Этот год посвящён созданию прочной основы в жизни — как во внешних делах, так и во внутреннем мире. Ключ к успеху — простота. Уделяйте внимание здоровью: важную роль будет играть физическая активность. Сохраняйте практичность и рассудительность.