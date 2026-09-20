ЦИК оказывает давление – «Ночной дозор» Якутска

Нынешние трехдневные выборы в Якутии отмечены усилившимся контролем от оппозиционных политических партий – «Справедливая Россия», «Новые люди» и КПРФ, которые объединились в «Ночной дозор». И одновременно сглаживанием ситуации от Центра общественного наблюдения за выборами, курируемым Общественной Палатой Якутии.

— На нашего члена ЦИК РС (Я) с правом совещательного голоса оказывается давление представителями ЦИК республики. Наш человек обнаружила, что на избирательном участке №805 (Якутск, ул. Шавкунова, 63, школа №7 – ред.) ночью был зафиксирован факт присутствия непонятного человека, который представился проверяющим из МВД. В итоге приехала полиция, но никого на УИК не пустили. Теперь одна из замов утверждает, что наш член ЦИК с совещательным голосом не имела права проверять УИКи и писать жалобы, что не соотвествует действующему законодательству, сообщает SakhaLife Алексей Пахомов, представитель региональной «Справедливой России».

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В итоге получается, что сигналы «Ночного дозора» скорее слышат в Москве, чем в Якутске. Вчера председатель ЦИК России Элла Памфилова жестко прокомментировала факт нахождения в ночь с 18 на 19 сентября председателя УИК №756 и его заместителя и повреждение сейф-пакета.

«Это надо совсем мозги не иметь! Полная безответственность и безмозглость!», — заявила Элла Памфилова.

Ранее руководитель исполкома региональной «Единой России» Надежда Селютина заявила, что трехдневное голосование максимально удобно для граждан. Трехдневный формат позволяет жителям Якутии прийти на избирательные участки в любое удобное для них время и спокойно совместить это со своими планами. Селютина подчеркнула, что для «Единой России» принципиально важно обеспечить организованность, открытость процесса и проведение голосования строго в соответствии с законодательством.

19 сентября уже после разразившихся выборных скандалов в Якутии Валерий Лютый, сопредседатель якутского Народного фронта и заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) заявил, что больших нарущений на выборах в Якутии не зафиксировано.

SakhaLife продолжает следить за ситуацией на Выборах-2026 в Якутии и передавать голос независимых наблюдателей. Мы не можем гарантировать, что те или иные решения будут приняты. Но мы предаем огласке выявленные нарушения в ходе трехдневных выборов в Якутии.

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