Якутия голосует: итоги второго дня
Явка на выборах в Якутии во второй день составила 35,91%. Всего свой голос отдали 232 тыс. 800 избирателей
По данным Центральной избирательной комиссии Якутии, к 20 часам по местному времени во второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ, дополнительных выборах народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному округу, а также 25 муниципальных выборах явка избирателей составила 35,91%. Всего свой голос отдали 232 тыс. 800 избирателей.
В Якутске по данным на 20 часов, явка избиаретелй составила 30,35%, сообщила председатель ЯТИК Сардана Алексеева. При этом она ни словом не обмолвилась о скандале в УИК №756, председатель которого Сахаян Макаров отстранен от должности и получил выговор, а бюллетени первого дня голосования аннулированы.
Напомним, что в списки избирателей включены более 644 тысяч человек.
Завтра, 20 сентября голосование продолжится.
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