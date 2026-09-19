Якутия голосует: день второй

В субботу, 19 сентября 2026 года, ровно в 8 утра по местному времени во всех трех часовых поясах республики открылись избирательные участки, ознаменовав старт второго дня голосования.

Промежуточные итоги и явка

По результатам первого дня (18 сентября), явка избирателей в регионе составила 23,72%. Свою гражданскую позицию уже выразили 153 573 человека из более чем 644 тысяч зарегистрированных избирателей.

Какие выборы проходят в регионе?

В эти дни жители Якутии участвуют сразу в нескольких избирательных кампаниях:

Государственная Дума РФ: выборы депутатов IX созыва;

Госсобрание (Ил Түмэн): довыборы народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному избирательному округу;

Муниципальный уровень: 25 избирательных кампаний, по итогам которых распределят 193 депутатских мандата.

Когда подведут итоги?

Голосование продлится до вечера воскресенья. Официальный подсчет голосов избирателей начнется 20 сентября 2026 года сразу после закрытия всех участков в 20:00, когда члены избирательных комиссий приступят к подведению окончательных итогов.

К этому часу проголосовали более 70% росгвардейцев республики.

Долгожитель Урасалахского наслега, 96-летний ветеран тыла и труда Иннокентий Николаевич Семенов сделал свой выбор.

Участник СВО, директор комитета по физической культуре и спорту Ленского района исполнил свой гражданский долг, сообщает ЦИК Якутии.

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