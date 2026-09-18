Работники лесной отрасли получили заслуженные награды

Айсен Николаев наградил лучших работников лесной отрасли Якутии

В Зале Республики наградил лучших работников лесной отрасли Якутии и поздравил их с наступающим Днем работников леса. В этом году профессиональный праздник особенный – 200 лет назад в России официально ввели должность лесничего. В Якутии лесной фонд составляет 250 миллионов гектаров, поэтому и ответственность тех, кто его бережет, огромна. Многих специалистов я видел в самые тяжелые дни пожаров и хорошо знаю цену их труду. Нынешний сезон тоже был непростым, но по сравнению с тяжелым 2021 годом количество лесных пожаров сократилось более чем в три раза, а площадь, пройденная огнем, – почти в четыре раза. Оперативность тушения достигла 95 процентов – это в десять раз выше, чем в 2021 году. Это результат пяти лет общей работы при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и ежедневной работы всей отрасли, в которой трудятся 2,5 тысячи человек.

Лес требует заботы и ответственности на десятилетия вперед. Так трудились ветераны, чей опыт и знания сегодня передаются новым поколениям специалистов. По итогам 2025 года лесовосстановление в Якутии проведено на площади более 165 тысяч гектаров – республика вошла в число лидеров страны. Значение этой работы в полной мере оценят следующие поколения. В этом особый смысл профессии – беречь лес для тех, кто придет после нас. Спасибо всем, кто посвятил себя защите и восстановлению лесов Якутии. С праздником!

Указ Путина о награждении якутян. Читайте здесь