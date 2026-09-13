Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

14.09.2026 08:32
чтение: 1 мин
Якутск
#Илларионов Артем Алексеевич
#кадровое назначение
#Окружная администрация г Якутска

Круговорот чиновников продолжается: Садовников снова тасует кадры

Илларионов Артем Алексеевич назначен начальником Контрольно-ревизионного управления Окружной администрации г.Якутска

Дмитрий Садовников: Для меня большая честь быть главой именно этого города

Читайте также:

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное