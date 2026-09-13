14.09.2026 08:32
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Круговорот чиновников продолжается: Садовников снова тасует кадры
Илларионов Артем Алексеевич назначен начальником Контрольно-ревизионного управления Окружной администрации г.Якутска
Дмитрий Садовников: Для меня большая честь быть главой именно этого города
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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