В ЯГД рассмотрели исполнение социальных программ

В ЯГД рассмотрели исполнение социальных муниципальных программ

29 сентября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской Городской Думы по социальной поддержке и охране здоровья граждан.

Основными вопросами повестки стали итоги исполнения муниципальных программ «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» и «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» за первое полугодие 2026 года.

С информацией выступил начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска Денис Диодоров.

В рамках муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на реализацию мероприятий подпрограмм «Здоровая среда» и «Здоровый город» в 2026 году предусмотрено 8,98 млн рублей. Средства направляются на мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья населения.

В числе реализуемых мероприятий — мультимедийный парк «Здоровье» для школьников, медицинское сопровождение городских массовых мероприятий, иммунопрофилактика детей и подростков, профилактика инфекционных заболеваний, проведение медицинских осмотров отдельных категорий граждан, а также информационно-просветительская работа по популяризации здорового образа жизни и проведение фестиваля здоровья «Здоровый город».

По второму вопросу депутаты рассмотрели ход исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска».

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено более 52,3 млн рублей, из которых по итогам первого полугодия освоено около 38 млн рублей, или 72,6% от общего объема финансирования.

Программа включает четыре основных направления: социальную поддержку ветеранов, социальную поддержку инвалидов, содействие занятости населения, а также мероприятия по повышению доступности социального обслуживания и созданию условий для снижения уровня безработицы.

Депутаты также обсудили проблему распространения табакокурения среди молодежи, в том числе использование электронных сигарет и вейпов. По итогам обсуждения принято решение о подготовке предложений, направленных на ограничение доступности данной продукции для несовершеннолетних.

В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Алена Никитина, депутаты Саргылана Васильева, Евдокия Евсикова, Александр Чудиновских, а также представители Окружной администрации города Якутска.

По итогам заседания постоянной комиссии представленные информации были приняты к сведению.