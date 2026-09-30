Три поколения одной семьи оборвала трагедия на мосту — суд обязал виновных выплатить компенсацию



В суд поступило исковое заявление к АО «Стройтранснефтегаз» и ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» о компенсации морального вреда. Истец указала, что в июне 2026 года на автодороге «г. Ленск – г. Мирный» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Урал 3255-0013-61» и автомобиля «Ниссан-Патрол». В результате ДТП погибли мать и отец истицы, а также её невестка с ребёнком — всего четыре человека.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях водителя. Обвинение было предъявлено механику, однако уголовное дело возвращено прокурору.

Истец оценила причинённый моральный вред в 10 000 000 руб., также просила возместить судебные расходы в размере 41 900 руб.

Представители АО «Стройтранснефтегаз» возражали против удовлетворения иска, указывая, что транспортное средство находилось в аренде, вина работников не установлена, а также ссылались на отсутствие барьерного ограждения на мосту через реку Нюя, находящегося в ведении ГКУ. Представитель ГКУ, в свою очередь, полагал, что виновным является АО «Стройтранснефтегаз».

Судом установлено, что согласно заключениям автотехнических экспертиз, проведённых в рамках расследования уголовного дела, между неисправностью тормозной системы автомобиля «Урал» и наступившими последствиями — столкновением на мосту, падением автомобиля в реку и гибелью четырёх человек — имеется прямая причинно-следственная связь.

Суд пришёл к выводу, что АО «Стройтранснефтегаз» как владелец источника повышенной опасности является надлежащим ответчиком. Степень вины указанного общества значительно выше, чем степень вины ГКУ, поскольку столкновение произошло вследствие неисправности тормозной системы автомобиля «Урал». Вина ГКУ состоит в эксплуатации аварийного моста с нарушением нормативных требований безопасности, что находится в причинно-следственной связи с тяжестью последствий ДТП.

Якутский городской суд частично удовлетворил иск: с АО «Стройтранснефтегаз» взыскана компенсация морального вреда в размере 4 000 000 руб., с ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» — 1 000 000 руб. Также с ответчиков взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета.

Ответчики не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы.

Изучив доводы жалобы и материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции. Суд указал, что иное толкование заявителем норм права и несогласие с выводами суда не свидетельствуют о незаконности судебного акта. Решение Якутского городского суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.



