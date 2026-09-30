Вместо дома — разрушенный фундамент: Суд жестоко наказал нерадивого застройщика
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) увеличил сумму взыскания за срыв срока строительства частного дома
В августе 2024 года молодая семья заключила с ООО «Гедеон-Строй» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома «под ключ + инженерные коммуникации». Срок завершения работ определен август 2025 года. Стоимость работ составила 8 438 770 руб., оплата предусмотрена в несколько этапов за счет собственных средств, средств федерального материнского капитала и кредитных средств.
Истцы оплатили 5 940 984 руб. 28 коп., однако к установленной дате работы не были выполнены. В октябре 2024 года стороны подписали акт приема-передачи работ по возведению фундамента (готовность объекта составила 8%). В 2025 году фундамент разрушился, иных работ подрядчик не выполнил.
В ноябре 2025 года истцы направили уведомление об отказе от договора с требованием вернуть уплаченные денежные средства, которое оставлено ответчиком без ответа.
Истцы были вынуждены обратиться в суд с иском о признании недействительным пункта 3.1 договора в части слов «но не позднее истечения 24 месяцев с даты заключения Договора», взыскании убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также о взыскании в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия) средств материнского капитала в размере 630 380,78 руб.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично: признал пункт 3.1 договора недействительным, взыскал с ответчика в пользу истцов солидарно 4 770 603 руб. 50 коп., неустойку — 1 000 000 руб., штраф — 300 000 руб., компенсацию морального вреда — 50 000 руб., расходы по уплате госпошлины — 104 159 руб. Также суд взыскал средства материнского капитала в размере 630 380 руб. 78 коп.
Не согласившись с решением Якутского городского суда, истец подал апелляционную жалобу, настаивая на его отмене и принятии нового о полном удовлетворении исковых требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив доводы жалобы, частично изменила решение и взыскала с ООО «Гедеон-Строй» в пользу истцов солидарно денежные средства в размере 5 310 603 руб. 50 коп., расходы по уплате госпошлины — 70 274 руб. В остальной части решение оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
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