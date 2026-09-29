Поиски завершены: Тело рыбака найдено
В Томпонском улусе нашли тело рыбака, утонувшего при опрокидывании лодки
Тело мужчины 1965 года рождения, утонувшего в озере в местности Уолба села Крест-Хальджай Томпонского улуса, обнаружили волонтеры.
Трагедия произошла 27 сентября во время рыбалки. Двое мужчин на лодке оказались в воде из-за её опрокидывания. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться на берег, второй ушёл под воду.
Вчера, 29 сентября, около 15:00 силами волонтёров тело утонувшего было найдено.
Сегодня утром на место происшествия выехали четыре спасателя Службы спасения Республики Саха (Якутия). Они возвращаются на постоянное место дислокации.
Служба спасения Якутии.
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