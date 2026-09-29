Страшная смерть: Дело о страшном поджоге матери и дочери

Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью



Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, совершившей запрещенное законом деяние, предусмотренное п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Следствием установлено, что ранним утром 21 мая 2024 года женщина в помещении подъезда жилого дома по ул. Рихарда Зорге г. Якутска на почве личных неприязненных отношений, вызванных завистью к жительнице одной из квартир и ее несовершеннолетней дочери 2008 года рождения, разлила легковоспламеняющуюся жидкость из канистры на лестничную клетку и подожгла.

В результате пожара потерпевшие не смогли выбраться из огня и скончались на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой у женщины выявлено психическое расстройство, при котором она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На основании заключения экспертов ей рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.



