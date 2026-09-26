Помогите найти! Ушла из дома в ноябре прошлого года и не вернулась…

Полицией разыскивается Маркова Татьяна Фридриховна 1964 г.р., которая 5 ноября 2025 ушла из дома.

Последний раз видели 7 ноября 2025 около 7 часов 30 минут на ФАД «Колыма» со стороны п. Нижний Бестях, направлялась пешком в сторону с. Тумул Мегино-Кангаласского района.

Была одета в черный пуховик с капюшоном с белым пухом, темные штаны, черные ботинки.

Лиц. владеющих любой информацией, просим свзяться по номеру 89991737334

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