26.09.2026 12:59
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Помогите найти! Ушла из дома в ноябре прошлого года и не вернулась…
Полицией разыскивается Маркова Татьяна Фридриховна 1964 г.р., которая 5 ноября 2025 ушла из дома.
Последний раз видели 7 ноября 2025 около 7 часов 30 минут на ФАД «Колыма» со стороны п. Нижний Бестях, направлялась пешком в сторону с. Тумул Мегино-Кангаласского района.
Была одета в черный пуховик с капюшоном с белым пухом, темные штаны, черные ботинки.
Лиц. владеющих любой информацией, просим свзяться по номеру 89991737334
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Источник: Пресс-служба МВД по Якутии
Фото: Пресс-служба МВД по Якутии
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