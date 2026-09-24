Объявлена награда: Ищут хозяина собаки, напавшей на ребенка

В Якутске ищут хозяина собаки, напавшей на ребенка

В Якутске ищут владельца крупного кобеля, который, по данным Следственного комитета, напал на мальчика возле подъезда дома на улице 50 лет Советской Армии.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Якутии организована доследственная проверка. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. Собаку отловили.

Животное доставили в приют города Якутска. В Управе Промышленного округа считают, что собака может быть не бесхозяйной, и просят жителей помочь установить ее владельца.

Если вы знаете хозяина собаки или можете предоставить любую информацию о ней, сообщите по телефону 8 924 599-76-60.

За информацию, которая поможет установить владельца, обещают вознаграждение.

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