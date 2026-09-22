Трагедия в тайге: Разбился насмерть

🚨 В Жиганском районе произошло ДТП со смертельным исходом

❗️ 21 сентября 2026 года около 17:05 в дежурную часть ОМВД России по Жиганскому району поступило сообщение о ДТП с погибшим в местности «Харахан».

Предварительно установлено, что в этот день примерно в 14 км от села Жиганск, в лесном массиве между озёрами Уолба и Харахан, водитель 1990 года рождения, управляя снегоболотоходом «Сокол» без государственных регистрационных знаков и двигаясь в сторону села Жиганск, не справился с рулевым управлением. Транспортное средство съехало с дороги и наехало на дерево, после чего опрокинулось.

В результате аварии водитель оказался придавлен снегоболотоходом. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Саха (Якутия).

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