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22.09.2026 02:30
чтение: 1 мин
Якутск
#бюст Ленина
#Якутск

Фотофакт: Ленин в кустах на окраине Якутска

Якутские коммунисты один за другим открывают бюсты Сталину и бьются за сохранение имени Ленина центральной площади Якутска.

Между тем, бюст Ленина пылится в кустах на окраине Якутска по Авиационной. Об этом рассказал телеграм-канал «А обед по расписанию»:   

 — Встретила Ленина в неожиданном месте на Авиационной.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Телеграм-канал «А обед по расписанию»

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