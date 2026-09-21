22.09.2026 02:30
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Фотофакт: Ленин в кустах на окраине Якутска
Якутские коммунисты один за другим открывают бюсты Сталину и бьются за сохранение имени Ленина центральной площади Якутска.
Между тем, бюст Ленина пылится в кустах на окраине Якутска по Авиационной. Об этом рассказал телеграм-канал «А обед по расписанию»:
— Встретила Ленина в неожиданном месте на Авиационной.
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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Телеграм-канал «А обед по расписанию»
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