Академия наук запускает программу подготовки учителей к олимпиадам и ЕГЭ
Академия наук Республики Саха (Якутия) приглашает педагогов на 36-часовую программу повышения квалификации «Методика подготовки школьников к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике с использованием современных образовательных технологии», которая объединяет классические олимпиадные методики и подготовку учеников к ЕГЭ.
Курс создан академиками и практикующими тренерами по подготовке к олимпиадам для учителей, которые хотят:
• готовить школьников к олимпиадам и ЕГЭ на высоком уровне;
• освоить современные инструменты и интерактивные материалы;
• научиться использовать ИИ для генерации и адаптации учебных задач;
• развить инженерное мышление учеников через нестандартные задачи.
Дата проведения курсов: 28 сентября – 2 октября 2026 г.
Записывайтесь по телефону: +79963152545
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Грамматический детектив: найдите две ошибкиСтаринная записка обещает подсказать, где спрятан ключ, а загадочный сундук заставляет руки дрожать. Но сегодня нам предстоит искать не сокровища, а грамматические ошибки. Они прячутся в двух предложениях, которые на первый взгляд звучат вполне привычно. Готовы примерить роль редактора-детектива? Прочитайте каждую фразу, найдите подвох и предложите исправление. **Не спешите заглядывать в ответы — дайте своему языковому чутью шанс раскрыть оба дела!**Сентябрь 19, 20262 1340
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