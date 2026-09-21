Академия наук запускает программу подготовки учителей к олимпиадам и ЕГЭ

Академия наук Республики Саха (Якутия) приглашает педагогов на 36-часовую программу повышения квалификации «Методика подготовки школьников к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике с использованием современных образовательных технологии», которая объединяет классические олимпиадные методики и подготовку учеников к ЕГЭ.

Курс создан академиками и практикующими тренерами по подготовке к олимпиадам для учителей, которые хотят:

• готовить школьников к олимпиадам и ЕГЭ на высоком уровне;

• освоить современные инструменты и интерактивные материалы;

• научиться использовать ИИ для генерации и адаптации учебных задач;

• развить инженерное мышление учеников через нестандартные задачи.

Дата проведения курсов: 28 сентября – 2 октября 2026 г.

Записывайтесь по телефону: +79963152545

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