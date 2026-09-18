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18.09.2026 16:24
чтение: 1 мин
Образование
#День учителя
#ИРОиПК
#педагогическая декада

Стартует педагогическая декада, приуроченная ко Дню учителя

Готовимся к «Декаде»

В преддверии Всероссийского праздника «День учителя», в целях повышения статуса и престижа профессии педагога с 25 сентября по 8 октября 2026 года в республике проводится Педагогическая декада.

В этой связи Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II планирует ряд крупных мероприятий среди педагогической общественности Республики Саха (Якутия):

-участие на IV-м Вилюйском образовательном Форуме в г.Вилюйск Центра «Продвижение+» математического и естественнонаучного образования;

-XVII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья-2026» с 22 по 24 сентября;

-I-й республиканский слёт молодых учителей;

-День дошкольного работника «Спасибо моему наставнику»;

-Встречу с учителями – победителями профессиональных конкурсов, с «Земскими учителями»;

-Встречу педколлектива Института с ветеранами педагогического труда, проработавшими в ИПКРО, ИСКРО, ИРОиПК.

-В рамках Декады также состоится участие методических команд «Ритм» МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова» Хангаласского улуса и «Гуманитарный код» МАОУ «Политехнический лицей» Мирнинского района, победителей дальневосточного региона, на очном этапе конкурса методических команд в г.Москва.

-Кафедра дошкольного, начального, инклюзивного образования Института подготовит и проведё тпрофессиональную акцию «Наставник рядом», он-лайн марафон воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре.

Вот они — носители культуры, доказавшие силу родного слова

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Источник: Пресс-служба ИРО и ПК
Фото: Пресс-служба ИРО и ПК

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