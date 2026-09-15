Арифметическая головоломка: сможете решить этот пример без калькулятора?

арифметическая головоломка

Здесь нет больших чисел и сложных формул. Эта арифметическая головоломка покажет, насколько внимательно вы выполняете порядок действий. Но одна ошибка в порядке действий — и ответ изменится. Проверьте себя!

Решите пример

24 : 6 × (7 − 3) + 8 = ?

Выберите свой вариант:

А) 9

Б) 24

В) 48

Сначала посчитайте самостоятельно, а затем переходите к разбору.

Проверяем решение

Шаг 1. Выполняем действие в скобках:

7 − 3 = 4

Получаем:

24 : 6 × 4 + 8

Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо.

У этих действий одинаковый приоритет:

24 : 6 = 4

4 × 4 = 16

Шаг 3. Прибавляем 8:

16 + 8 = 24

Правильный ответ — Б) 24

Почему могли получиться другие ответы?

9 получится, если сначала умножить 6 на 4, а затем разделить 24 на полученные 24 и прибавить 8. Это ошибка: умножение не имеет преимущества перед делением — здесь их выполняют слева направо.

48 получится, если после деления ошибочно сложить 4 и 8, а затем умножить результат на 4. Но сложение должно выполняться после умножения.

Чем полезны такие задания?

Короткие математические челленджи дают возможность попрактиковаться в устном счёте и повторить порядок действий. Они требуют внимания к знакам и удержания промежуточных результатов в памяти. А разбор решения помогает заметить ошибку и понять, как избежать её в следующий раз.

Какой ответ получился у вас с первой попытки? Напишите в комментариях и предложите пример друзьям!

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