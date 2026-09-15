Арифметическая головоломка: сможете решить этот пример без калькулятора?
Здесь нет больших чисел и сложных формул. Эта арифметическая головоломка покажет, насколько внимательно вы выполняете порядок действий. Но одна ошибка в порядке действий — и ответ изменится. Проверьте себя!
Решите пример
24 : 6 × (7 − 3) + 8 = ?
Выберите свой вариант:
- А) 9
- Б) 24
- В) 48
Сначала посчитайте самостоятельно, а затем переходите к разбору.
Проверяем решение
Шаг 1. Выполняем действие в скобках:
7 − 3 = 4
Получаем:
24 : 6 × 4 + 8
Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо.
У этих действий одинаковый приоритет:
24 : 6 = 4
4 × 4 = 16
Шаг 3. Прибавляем 8:
16 + 8 = 24
Правильный ответ — Б) 24
Почему могли получиться другие ответы?
9 получится, если сначала умножить 6 на 4, а затем разделить 24 на полученные 24 и прибавить 8. Это ошибка: умножение не имеет преимущества перед делением — здесь их выполняют слева направо.
48 получится, если после деления ошибочно сложить 4 и 8, а затем умножить результат на 4. Но сложение должно выполняться после умножения.
Чем полезны такие задания?
Короткие математические челленджи дают возможность попрактиковаться в устном счёте и повторить порядок действий. Они требуют внимания к знакам и удержания промежуточных результатов в памяти. А разбор решения помогает заметить ошибку и понять, как избежать её в следующий раз.
Какой ответ получился у вас с первой попытки? Напишите в комментариях и предложите пример друзьям!
Ранее мы писали — Помните школьную математику? Решите пример 30 − 12 ÷ 3 × (2 + 3)
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