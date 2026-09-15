Дотла сгорел вагончик с человеком внутри

Смерть при пожаре, кража и наезд на пешехода: сводка происшествий в Якутии за сутки

Сводка дежурного прокурора

В Якутии за сутки зарегистрированы четыре преступления. Об этом во вторник утром сообщает прокуратура республики.

В Оймяконском районе на 868 км ФАД «Колыма» произошло возгорание вагончика, который полностью поврежден огнем. После тушения пожара обнаружены останки человека. Причины и обстоятельства устанавливаются.

В Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины 1972 года рождения — он госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Подозреваемый установлен.

В столице региона поступило заявление о краже денежных средств.

В Ленском районе сообщено о хищении путем обмана 79 900 рублей у мужчины по схеме «инвестиции».

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. В Якутске совершен наезд на женщину-пешехода 1949 года рождения, которая с травмами госпитализирована.

Задержаны 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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