Дотла сгорел вагончик с человеком внутри
Дотла сгорел вагончик с человеком внутри
Смерть при пожаре, кража и наезд на пешехода: сводка происшествий в Якутии за сутки
Сводка дежурного прокурора
В Якутии за сутки зарегистрированы четыре преступления. Об этом во вторник утром сообщает прокуратура республики.
В Оймяконском районе на 868 км ФАД «Колыма» произошло возгорание вагончика, который полностью поврежден огнем. После тушения пожара обнаружены останки человека. Причины и обстоятельства устанавливаются.
В Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины 1972 года рождения — он госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Подозреваемый установлен.
В столице региона поступило заявление о краже денежных средств.
В Ленском районе сообщено о хищении путем обмана 79 900 рублей у мужчины по схеме «инвестиции».
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. В Якутске совершен наезд на женщину-пешехода 1949 года рождения, которая с травмами госпитализирована.
Задержаны 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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