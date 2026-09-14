116 ударов! Кто выживет после этого?
Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу семьи потерпевшей, погибшей в результате преступления
Мегино — Кангаласским районным судом Республики Саха (Якутия) вынесено решение по гражданскому делу о компенсации морального вреда, причинённого преступлением. Суд частично удовлетворил исковые требования членов семьи погибшей женщины.
Судом установлено, что в ноябре 2023 года в Якутске в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью погибла женщина — мать троих детей: ответчик в состоянии алкогольного опьянения нанёс потерпевшей не менее 116 ударов руками, ногами и тупыми предметами, в результате чего женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Приговором Якутского городского суда от 24 февраля 2026 года, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным и не заслуживающим снисхождения.
Истцы указали, что в результате смерти близкого человека семья перенесла глубокие нравственные страдания: дети безвозвратно лишены материнской любви и заботы.
Ответчик в суде исковые требования не признал, заявив о своей невиновности. Однако суд указал, что вступивший в законную силу приговор опровергает его слова и обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско — правовых последствиях действий осуждённого (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ). Факт причинения смерти потерпевшей в результате преступных действий ответчика установлен судом и не оспаривается.
С учётом принципа разумности и справедливости, степени нравственных страданий потерпевших и состояния здоровья ответчика суд удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере по 1 500 000 руб. на каждого.
Решение суда не вступило в законную силу.
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