Дмитрий Садовников: Для меня большая честь быть главой именно этого города

Дорогие якутяне, друзья!

От всей души поздравляю с Днём города — нашему любимому Якутску исполняется 394 года. Это наш общий праздник, который объединяет всех, кто живёт и трудится на этой земле.

Для меня большая честь быть главой именно этого города. Якутск всегда славился своим сильным характером, умением преодолевать любые трудности и невероятной теплотой человеческих отношений. Я горжусь тем, что служу столице нашей республики вместе с вами.

Наш город развивается благодаря вам. Тем, кто строит дома и дороги даже в суровые морозы, учит детей в школах, лечит людей и создает уют во дворах. Каждый ваш рабочий день — это вклад в будущее столицы. Именно вы делаете Якутск местом, где хочется жить, растить детей и строить планы.

Желаю каждой семье здоровья, счастья и благополучия. Пусть наш сильный и красивый город процветает, а мечты сбываются! Обязательно приходите сегодня на праздничные мероприятия, чтобы разделить эту радость вместе.

С праздником! Дьоллоох буолуҥ!

Мэр города Якутска Дмитрий Садовников.

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