«Пнул в область ягодицы» — глава улуса объяснил свои мотивы

Весь сыр-бор подняла «Пряная Якутия», опубликовавшая видео с аэропорта Среднеколымска. На видео двое мужчин двигаются друг за другом. И вдруг тот, что повыше, человек в темных очках, похожий на главу Среднеколымского улуса Ивана Лаптева, неожиданно пинает сзади по ягодицам идущего впереди мужчину. Тот разворачивается, и между ними начинается драка. Стороны наносят другу другу удары кулаками в лицо и другие части тела, пинают друг друга ногами и вообще ведут себя неадекватно.

Как сообщила «Пряная Якутия», глава улуса напал предпринимателя, который написал на него заявление в полицию. Следственные действия с обыском в жилище Лаптева проводились а марте, когда он был в отпуске с семьей – на Кавказе.

Вот как прокомментировал глава Лаптев первоисточнику.

— 25 августа возле аэровокзала города Среднеколымска я хотел составить конструктивный диалог с Антоном Павловым уроженцем села Андрюшкино, который занимается скупкой, продажей и перевозкой остатками мамонтовой фауны. На мой вопрос об его деятельности Антон Николаевич в грубой форме ответил, что эти вопросы меня не касаются, за что я в воспитательно-профилактических целях пару раз пнул в область ягодицы данного гражданина, из-за которого он обратился в правоохранительные органы», — заявил глава улуса.

29 августа глава Среднеколымского улуса рассказал свою версию событий в своем канале:

— На прошлой неделе в сети распространилось видео инцидента на привокзальной территории аэропорта Среднеколымск с моим участием. С записи с камер видеонаблюдения распространено неизвестным лицом. Возникает вопрос, почему на серверы режимного объекта, как аэропорт, имеется доступ заинтересованным лицам или это некомпетентность персонала. По этому поводу я написал письмо генеральному директору ФКП «Аэропорты Севера» Волкову В. В. с просьбой провести служебную проверку.

Из-за чего произошёл этот инцидент.

В летнее время спрос на перелёты всегда высокий, поэтому ко мне часто обращаются жители нашего района, которые не могут купить билеты до Якутска. Среди них часто бывают транзитные пассажиры с детьми, пожилые, члены семей СВО из наслегов, которым купить билет заранее не представляется возможным из-за нерегулярности внутриулусных рейсов.

16 июля этого года я, вылетая из Среднеколымска в Якутск, стал свидетелем ситуации, который заставил меня задуматься. Меня возмутило то, что вместо пассажиров в самолёт загрузили бивни мамонтов. 8 мест общей массой 426 кг, который своими габаритами напрямую создает угрозу безопасности полетов. Как специалист, много лет проработавший в авиации, могу сказать, что при аварийных ситуациях такой груз может запросто заблокировать выходы. Возникает вопрос: почему такой «ценный груз» стал приоритетом?

Директор аэропорта и по совместительству представитель авиакомпании «Полярные авиалинии» Валентина Васильевна Бандерова сообщила, что все желающие оформили билеты. Однако это не соответствовало действительности. В этот день в листе ожидания на досадку числились еще шесть безбилетных пассажиров, желающих улететь. Производственно-коммерческая служба авиакомпании не знала о данном грузе, представитель авиакомпании в Среднеколымске не согласовала с головным офисом и по своей инициативе решила оформить «ценный груз».

Отправители груза и те, кто им содействует в скорой отправке, вот так могут распоряжаться судьбами людей.

Поэтому я и дальше буду пресекать подобные деяния, в условиях, где наши жители и так имеют трудности с логистикой, проездом, подобные вещи не должны повторяться, — написал Иван Лаптев в своем канале.

Пострадавший гражданин – предприниматель обратился в правоохранительные органы. На главу улуса могут возбудить уголовное дело.

Так же правоохранительные органы могут заинтересоваться особенностями перевозки мамонтовой фауны и всего, что с этим связано.

Но правоохранительные органы пока молчат обо всех этих делах.