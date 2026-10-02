Мудрость, согретая заботой: Состоялась душевная встреча

С заботой о каждом: Александр Кошуков поздравил жителей Золотинки с Днём мудрости

В Доме культуры «Молодёжный» посёлка Золотинка Нерюнгринского района состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню пожилого человека. Поздравить с праздником представителей старшего поколения приехал народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

Открывая встречу, Александр Кошуков обратился к ветеранам с глубокой искренней благодарностью. «Благодарю вас за жизнь, отданную людям и родному посёлку, за вашу мудрость, ваши богатые знания и ваш самоотверженный труд», — сказал он. Депутат подчеркнул, что именно благодаря труду старшего поколения были построены города и посёлки района — Золотинка, Хани, Беркакит, все предприятия Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. «Благодаря вам живёт и сохраняется посёлок, растут ваши дети и внуки», —сказал Александр Кошуков.

Народный депутат поделился личными воспоминаниями. Он рассказал о своём бесконечно уважительном отношении к родным пожилым людям — дедушке и бабушке — ветеранах угольной промышленности, заслуженных горняках Якутии Николае Григорьевиче и Вере Александровне Шавриных, проживших вместе 70 лет, о своих родителях – Андрее Константиновиче и Галине Николаевне Кошуковых, которые также, как и многие жители Золотинки, были первостроителями города Нерюнгри. Эти семейные истории, близкие всем жителям Золотинки, сделали его слова особенно тёплыми для собравшихся.

О том, как трепетно Александр Кошуков относится ко всем жителям посёлка, и в первую очередь — к старшему поколению, рассказала глава Золотинки Виктория Леонидовна Мартынюк. «Мы знаем, что это наш друг, соратник, помощник и просто очень хороший и добрый человек», — сказала она.

Золотинка – удивительный поселок, в котором живет немало достойных и заслуженных людей. В своем выступлении руководитель библиотеки Татьяна Борисовна Левченко поздравила 13 юбиляров этого года, живущих в поселке, вручив им Почетные грамоты и символические медали «Почетных пенсионеров».

Многие ветераны Золотинки также рассказали о себе. Ольга Ивановна Лиманская приехала 40 лет назад с Донбасса и всю жизнь трудилась в Золотинке. Работая в связи, обеспечивала безопасность движения поездов.

Ольга Николаевна Шиловская родилась в 1952, с 1975 года строила город Нерюнгри, работала в СМУ№1, ДСК. Строила ЦКиД имени Пушкина в Нерюнгри, под руководством Галины Николаевны Кошуковой строила этнокультурный центр «Эян» в селе Иенгра.

Виктория Леонидовна Маликова с 80-х годов в Нерюнгри работала во вневедомственной охране МВД, затем работала помощником оперативного дежурного. 9 лет назад переехала в Золотинку, работает в местной больнице. Радует односельчан вокальным искусством, часто выступая по праздникам.

Валентина Леонидовна Месек еще в 1975 году приехала на БАМ, в Кувыкту, а в 1984 году переехала в Золотинку, ставшую родной. Почти 20 лет работала на котельной. Здесь выросли ее дети, которые и сейчас живут в Нерюнгринском районе.

Людмила Павловна Коцюба, 1949 года рождения, жила в соседней Иенгре больше 30 лет, трудилась в парикмахерской. Когда в селе сгорел дом, новую квартиру ей предложили в Золотинке, и с тех пор поселок стал родным.

В концертной программе, подготовленной Домом культуры, посвященной празднику, выступили местные артисты, в том числе, детские коллективы. Они показали душевные сценки и трогательные номера, посвященные старшему поколению. Из соседней Иенгры приехал школьный ансамбль «Песня» под руководством преподавателя Евгения Маркова. Две песни исполнила солистка Виктория Маликова.

Прощаясь с жителями поселка Золотинка, народный депутат Александр Кошуков сказал: «Дорогие друзья, от всей души благодарю вас за вашу большую дружбу! Каждый раз, приезжая в Золотинку, вижу родные лица – такие счастливые, радостные, всегда сияющие энергией созидания! Желаю вам, чтобы жизнь в поселке продолжалась и расцветала, а каждому из вас – здоровья, счастья и удачи во всех добрых делах!», — сказал Александр Кошуков.

Золотинка — удивительный посёлок, в котором живёт немало достойных и заслуженных людей. И такие встречи — ещё одно подтверждение того, что связь поколений здесь не прерывается, а внимание к тем, кто создавал и сохранял родной край, остаётся важной частью жизни посёлка.