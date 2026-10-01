Пора на шиномонтаж! Надвигается мокрый снег

В Республике Саха (Якутия) рекомендуют водителям перейти на зимний режим эксплуатации автомобилей

В связи с прогнозируемым синоптиками резким понижением температуры и возможными осадками в виде мокрого снега, ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам не откладывать переход на зимний комплект шин.

При переходе температуры наружного воздуха через 0 градусов летние шины теряют свои сцепные свойства, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. В таких погодных условиях управление транспортным средством требует особой концентрации и осторожности.

Особое внимание водителям следует проявить на мостах, путепроводах и участках дорог, проходящих вблизи водоемов, где погодные условия наиболее переменчивы.

ФКУ Упрдор «Вилюй» призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее подготовить свой автомобиль к эксплуатации в зимних условиях.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (924) 593-80-28.