Резкое ухудшение погоды: Надвигается большой снег
Резкое ухудшение погоды: Надвигается большой снег
О сильном снегопаде в Якутии предупредили синоптики. Прогноз погоды на пятницу, 2 октября
Как сообщает Якутское УГМС, в пятницу, 2 октября, в большинстве районов республики ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. В нижнеленских районах предупреждают о сильном снегопаде.
В арктических районах, на северо-западе и нижней Лене порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.
Ночью в центре температура воздуха составит -1…-6°, при осадках 0…+5°, на северо-востоке при прояснении -10…-15°. Днем в центре обещают +2…+7°, на западе +6…+11°.
В Якутске ночью прогнозируют -3…-5°, днем — до +5…+7°. В конце дня пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.
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