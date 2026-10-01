Резкое ухудшение погоды: Надвигается большой снег

О сильном снегопаде в Якутии предупредили синоптики. Прогноз погоды на пятницу, 2 октября

Как сообщает Якутское УГМС, в пятницу, 2 октября, в большинстве районов республики ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. В нижнеленских районах предупреждают о сильном снегопаде.

В арктических районах, на северо-западе и нижней Лене порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Ночью в центре температура воздуха составит -1…-6°, при осадках 0…+5°, на северо-востоке при прояснении -10…-15°. Днем в центре обещают +2…+7°, на западе +6…+11°.

В Якутске ночью прогнозируют -3…-5°, днем — до +5…+7°. В конце дня пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.